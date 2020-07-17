لبنان | بالأرقام.. هكذا توزّعت إصابات “كورونا” على البلدات اللبنانية

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ولفتت الوزارة، إلى أن “العدد الإجمالي للوفيات استقر على 40 حالة”.
وتوزَّعت الإصابات الجديدة على البلدات اللبنانية، وفقاً للآتي:
الحمرا (5)، طريق الجديدة (3)، المزرعة (1)، الأشرفية والروشة (1): (بيروت).
بعبدا (8)، حارة حريك (5)، الشياح (2)، الحدث (3)، الغبيري (2)، الجناح (1)، الليلكي، الأوزاعي، المريجة (1): (بعبدا).
بيت الشعار، عيرون، الرابية، سن الفيل، برمانا، بقنايا، الضبية (1): (المتن).
كفرحيم، سبلين (1): (الشوف).
صوفر (5)، بشامون (5)، شويفات (2)، خلدة (2)، عالية (1): (عالية).
الصفرا (1): (جبيل).
مجدلايا (1): (زغرتا).
الشان(1): (عكار).
المرج (1): (البقاع الغربي).
البابلية(1): (صيدا).
الراشدية (9)، شحور(8): (صور).
ميفدون (1): (النبطية).
برج قلاوية (2)، شقرا، عبترون(1): (بنت جبيل).
عين جرفا (2): (حاصبيا).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.