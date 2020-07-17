كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 10:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي انه: “كلّنا أصبحنا معدومين وشحادين وهذا ليس لبنان، ولن نترك ثقافتنا وكياننا” واضاف ” أتألم بالعمق عندما أرى كيف بات لبنان بلداً منحازاً فأصبحنا معزولين عن العالم كلّه، حياد لبنان يخدم الجميع”، لافتاً الى أنه ” أتألم بالعمق عندما أرى كيف بات لبنان بلداً منحازاً فأصبحنا معزولين عن العالم كلّه، حياد لبنان يخدم الجميع” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الراعي: كلّنا أصبحنا معدومين وشحادين وهذا ليس لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.