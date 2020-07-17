كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك غرد وزير الصحة الدكتور حمد حسن عبر حسابه على “تويتر”: “حقوق الإنسان، احترام القوانين والأنظمة، القيم والأخلاق، الديمقراطية المثالية، ضمان الشيخوخة، العدالة الإجتماعية، العقد المدني…قناع خادع مزيف يليق بحضارتكم”. وارفق تغريدته بهاشتاغ:# انصاف _الممرض_ رسالة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة: إنصاف الممرض رسالة واحترام القوانين قناع خادع مزيف يليق بحضارتكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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