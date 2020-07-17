لبنان | كنعان ينفي القبض على أحد مرافقيه

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان التالي: “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر يزعم بأن احد مرافقي النائب ابراهيم كنعان قُبض عليه بتهمة التداول بالدولار بصورة غير شرعية. يهم المكتب الإعلامي ان يوضح ان الشخص المذكور ليس من عداد مرافقي النائب كنعان، وعلى الأجهزة الأمنية والقضاء المختص القيام بواجبهم.” تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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