لبنان | متحدون: نضع مماطلة القاضي منصور بشأن الشكوى ضد رياض سلامة بعهدة رئيس مجلس القضاء

اعلن “تحالف متحدون” في بيان، انه “تقدم اليوم بكتاب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود سجل برقم 453/2020، إضافة إلى نسخة عن الشكوى الجزائية التي تقدم بها التحالف ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور منذ أسبوع، والتي لم يتم قيدها وفقا للأصول حتى اليوم، رغم مراجعات التحالف المتكررة لدائرة التحقيق في بعبدا ومحاولة مراجعة القاضي منصور شخصيا بشأن الشكوى، إلا أنه لم يسمح لمحامي متحدون مراجعته في مكتبه بحجة أنه في صدد قراءة الشكوى والتدقيق بشكلياتها، علما أنه بذلك يخالف بشكل واضح قانون أصول المحاكمات الجزائية”.

واشار البيان الى ان “التحالف وضع هذه القضية بين يدي القاضي عبود مستهجنا ما جرى من إهمال وعدم مراعاة للأصول الشكلية في تأسيس الشكاوى بقصد المماطلة فقط، لا بل آسفا بشدة تحويل القضاء إلى أدوات للمحاصصة وتصفية الحسابات السياسية في وقتٍ تجدنا بأمس الحاجة لاستقلاليته في الإصلاح ومكافحة الفساد. كما وضع محامو التحالف اليوم هذه المخالفة بعهدة نقيب ونقابة المحامين”.

واوضح “التحالف” انه “يتطلع الى قيام المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم القاضي منصور بالإجراءات اللازمة كي تأخذ الشكوى مجراها القانوني، وإلا فليصدر قرار خطي معلل بخلافه، وذلك في مدة أقصاها نهار الاثنين المقبل، قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية أخرى”.