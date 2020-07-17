لبنان | دياب ترأس اجتماعاً للجنة وضع الاستراتيجية للنفايات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، اجتماعا للجنة وضع الاستراتيجية للنفايات. حضر الاجتماع وزيرا البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والداخلية والبلديات محمد فهمي، إدغار شهاب، مستشارا رئيس الحكومة أسعد عيد والياس عساف ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري. وعرض المجتمعون “الخطة التي توصلت إليها اللجنة الفنية. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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