لبنان | المكتب الاعلامي لغريب: الموافقة على عودة محتجزين على الحدود

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن المكتب الإعلامي للشيخ نصر الدين الغريب أنه : “بعد تبلغ الشيخ نصر الدين الغريب، عبر إتصالات وردت إلى مكتبه مفادها وجود عدد من الإخوة رجال الدين والشباب من الطائفة المعروفية، محتجزين بين الحدود السورية واللبنانية. أعطى سماحته التوجيهات، وجرى التنسيق مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان وتكليف الوزير صالح الغريب، وتم التواصل مع القيادات الأمنية وعلى رأسهم مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم حيث جرت الموافقة على عودة الإخوان المحتجزين إلى لبنان، على أن يخضعوا للفحص ويعودوا إلى بلادهم سالمين”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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