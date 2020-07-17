لبنان | اصابة أحد جباة الكهرباء بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أصيب أحد جباة مقدمي خدمات الكهرباء في الشياح بفيروس كورونا. وبما أن المصاب تخالط مع زملائه في مبنى الشياح ومع المشتركين، قررت لجنة ادارة الكوارث والأزمات الطلب الى لجنة مقدمي الخدمات ومديريتي التوزيع والشؤون المالية تحضير لائحة بأسماء المستخدمين والعمال والمخالطين الذين تبادلوا الاوراق والفواتير والأموال مع المصاب. وستقوم وزارة الصحة باجراء فحوصات للمخالطين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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