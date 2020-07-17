كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ووقع عدد كبير من الإصابات بين قتلى وجرحى نتيجة اصطدام الشاحنة بعدد من السيارات قبل ان تنقلب على جانبها مخلفة عدد من الضحايا لم يعرف عددهم حتى الان. Advertisements تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو.. حادث مروّع على مفرق “قب الياس” يخلف قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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