لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: إصابة جديدة عائدة من السفر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار، في تقريرها اليومي، عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (عائدة من السفر) مما رفع عدد الحالات المسجلة منذ 17 آذار الماضي الى 86 حالة. وبذلك تكون الحالات الايجابية: 6 – حالات الشفاء: 80 – حالات الحجر المنزلي: 10 (وافدون ومقيمون). تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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