لبنان | محتجون في ساحة الشهداء تلبية لدعوة العسكريين المتقاعدين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تجمع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء تلبية لدعوة العسكريين المتقاعدين تحت عنوان “أمام سلطة العجز واللاقرار: البديل موجود”. وطالب المحتجون ب”حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية وحكومة لا تحاصصية ولا تكنوفراط ولا عسكرية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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