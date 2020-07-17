لبنان | وقفة احتجاجية في محيط مستشفى الجامعة الأميركية اعتراضاً على صرف عشرات الموظفين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك شهد محيط مستشفى الجامعة الأميركية وقفة احتجاجية وذلك اعتراضاً على صرف عشرات الموظفين تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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