لبنان | الراعي في بشري للبدء بجولة أثرية مع النائب ستريدا جعجع

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك في السياق، سيتم افتتاح 4 مواقع أثرية أعيد ترميمها حديثاً، وهي: درب بشري الوادي – كنيسة مار يعقوب المقطع. محبسة مار سمعان الأثرية – بقرقاشا. Advertisements درب بزعون الوادي مع ساحة صغيرة. طاحونتا مياه أثريّتان في حدث الجبّة. وأوضحت النائب ستريدا جعجع سابقاً أنها والنائب جوزف اسحاق “يحضّران استقبالاً حاشداً للبطريرك الماروني في المواقع الأربعة التي سيزورها. وسيكون لرؤساء البلديات التي تقع فيها هذه المواقع كلمات مميّزة تجاه غبطته، خصوصاً بعد مواقفه الوطنية الكبيرة، في موضوع حياد لبنان عن كل الصراعات التي تحصل في المنطقة، وموضوع فك الحصار عن الشرعية والقرار الحرّ”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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