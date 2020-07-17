لبنان | لازارد يفتش عن إمكانية تعديل خطة الإنقاذ للتوصل إلى تسوية مع “الصندوق”

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وقال أحد المصدرين “ربما يأتي لازارد الأسبوع المقبل ليرى ما إذا كان بإمكانه تعديل الخطة الحكومية والتوصل إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي. سيقومون بأي تعديل استنادا إلى الخطة الحكومية”.

وأعلن المصدر الثاني أن هدف زيارة لازارد هو “كيف يمكننا محاولة تعديل الخطة الحكومية لنرى ما إذا كان بمقدورنا التوصل إلى أمر مجد لصندوق النقد الدولي وللأطراف الأخرى اللبنانية”.

وامتنع لازارد عن التعليق.

وقال المصدران إن كليري جوتليب ستين اند هاملتون التي تتولى دور المستشار القانوني ستزور البلاد أيضا.