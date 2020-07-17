لبنان | غرفة طرابلس توقف كل النشاطات العامة إثر تطورات فيروس كورونا

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وجاء في القرار: “نظرا للتطورات السلبية المتسارعة في مجال عودة إنتشار وباء كورونا في لبنان، وإحساسا بالمسؤولية العامة، وحرصا على سلامة المواطنين والمنتسبين والعاملين في الغرفة، فإننا نرى لزاما علينا إتخاذ الخطوات الإحترازية التالية:
أولا: وقف النشاطات العامة في الغرفة، ووقف استعمال القاعات لأي سبب كان حتى عودة الأمور الى الأمان الصحي.
ثانيا: الطلب الى جميع الوافدين الى الغرفة التزام معايير السلامة الصحية من كمامات وقفازات ومواد تعقيم والمسافة الآمنة.
ثالثا: حصر العمل في تسهيل شؤون المنتسبين وأصحاب المعاملات والمختبر وبقية القضايا القانونية.
إن إدارة الغرفة، إذ تحرص على ديمومة تسيير مصالح المنتسبين والمواطنين، تحرص في الوقت نفسه على سلامة الجميع دون إستثناء.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم: 06/425600 “.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.