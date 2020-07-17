لبنان | بالصور.. تعزيزات أمنية كبيرة إلى مبنى الجامعة الأميركية جراء قرار الإدراة صرف مئات الموظفين

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وأشار أحد العاملين هناك إلى أنه تم استدعاء عدد كبير من القوى الأمنية إلى حرم الجامعة تجنباً لوقوع إشكالات.

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وتنقاقل مغردون على وسائل التواصل صوراً للتعزيزات الامنية الكبيرة التي وصلت الى مستشفى الجامعة الأمريكية بعد فصل المستشفى لعدد هائل من الموظفين وتخوفها من انتفاضة للعاملين داخلها