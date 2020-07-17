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وأشار أحد العاملين هناك إلى أنه تم استدعاء عدد كبير من القوى الأمنية إلى حرم الجامعة تجنباً لوقوع إشكالات.
وتنقاقل مغردون على وسائل التواصل صوراً للتعزيزات الامنية الكبيرة التي وصلت الى مستشفى الجامعة الأمريكية بعد فصل المستشفى لعدد هائل من الموظفين وتخوفها من انتفاضة للعاملين داخلها
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصور.. تعزيزات أمنية كبيرة إلى مبنى الجامعة الأميركية جراء قرار الإدراة صرف مئات الموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.