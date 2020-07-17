لبنان | “الأمن العام” للمخالفين: يمكنكم تسوية أوضاعكم اعتبارا من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت في بيان: “تقبل الطلبات المقدمة خارج هذه المهلة شرط ضم ما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل. لمزيد من المعلومات والتفاصيل يمكن زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للامن العام: https: www.general-security.gov.lb”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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