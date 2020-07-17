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وبعد تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في البلدة، أصدرت البلدية بياناً جاء فيه: “انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم علي محمد كايد غازي.
وأضاف: “بعد إجراء فحص pcr للمرحوم تبين أن نتيجة الفحص ايجابية. وبناء عليه تطلب بلدية بليدا من كل من اختلط بالمرحوم وعائلته اختلاط مباشر تنفيذ الحجر الصحي المنزلي فورا والتواصل على احد الارقام التالية:
70936269 – 71676886 – 81634060”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بليدا لكل من خالط المرحوم علي محمد كايد غازي: التزموا الحجر الصحي المنزلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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