لبنان | لجنة مرج بسري: للاعتصام غداً بهدف إلغاء مشروع السد المدمر

واعلنت في بيان اثر اجتماعها الدوري في حضور رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمخاتير وممثلي الأهالي والهيئات البيئية وناشطين واختصاصيين، انه “تم الإتفاق على إطلاق آلية عمل اللجنة الفنية التي تضم اختصاصيين لتقديم الخطط والتوجهات العلمية لمستقبل مرج بسري”.

ودعا المجتمعون الى “أوسع مشاركة شعبية ومدنية للاعتصام عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد السبت على جسر بسري، على أن يبقى هذا التحرك الوطني مفتوحا على الأصعدة كافة لتحقيق مطلبنا بإلغاء مشروع السد المدمر وإعادة مرج بسري كمنطقة محمية طبيعية ذات طابع حرجي، زراعي، أثري، سياحي وبيئي”.