- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت عكر بعد لقائها المطران عودة: “علينا جميعا كحكومة ومعارضة ومرجعيات روحية وهيئات اقتصادية أن نعمل مع بعضنا من أجل إنقاذ لبنان لأنه إذا غرقت السفينة سنغرق جميعا معها”.
وأضاف: “أعمل من موقعي على أن تكون الوزارة نموذجًا عن لبنان الحضاري والثقافي ويجب العمل على دعم الجيش اللبناني لأنه الحامي”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | عكر عقب لقائها المطران عودة: علينا العمل من أجل إنقاذ لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.