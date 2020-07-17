لبنان | عكر عقب لقائها المطران عودة: علينا العمل من أجل إنقاذ لبنان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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وقالت عكر بعد لقائها المطران عودة: “علينا جميعا كحكومة ومعارضة ومرجعيات روحية وهيئات اقتصادية أن نعمل مع بعضنا من أجل إنقاذ لبنان لأنه إذا غرقت السفينة سنغرق جميعا معها”.

وأضاف: “أعمل من موقعي على أن تكون الوزارة نموذجًا عن لبنان الحضاري والثقافي ويجب العمل على دعم الجيش اللبناني لأنه الحامي”.