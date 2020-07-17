كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “وقعت اليوم قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017، والبالغة مليار و700 مليون ليرة لبنانية، والتي ستخصص للإنارة والأشغال والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات في كافة المحافظات اللبنانية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | فهمي يوقع قرار توزيع المبالغ المقتطعة من عائدات الرسوم على الهاتف الخلوي للعام 2017 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.