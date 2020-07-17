لبنان | نقابة الأطباء: لضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

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وأصدرت النقابة البيان الآتي: “أمام الأرقام المتزايدة لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” التي شهدتها البلاد أخيرا، تطالب نقابة أطباء لبنان في بيروت بضرورة التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء، حماية للمواطن والجسم الطبي على حد سواء. وتوصي بالآتي:

1- منع التجمعات في المناسبات الإجتماعية، وفي الصالات، والمقاهي، والمطاعم، وأماكن السباحة. وتحديد العدد المسموح به في كل من هذه الأمكنة وفق المساحة كحد أقصى، مع الإلتزام بالكمامة و/أو التباعد الإجتماعي.

2- منع التجمعات في الأماكن العامة مثل الشواطئ والمنتزهات.

3- إلزام الوافدين إجراء العزل في أماكن محددة من قبل الوزارة، وإجراء فحص pcr قبل العودة الى المنزل.

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4- إعادة تفعيل دور البلديات في العزل والتتبع والحجر الصحي.

5- التشدد في إجراءات الوقاية المتبعة في المستشفيات للحد من العدوى وانتقالها الى العاملين الصحيين.

6- تفعيل معايير التباعد الإجتماعي في العيادات والمستوصفات، واعتماد التواصل عن بعد قدر الإمكان.

7- دعم القطاع الصحي كي يتمكن من القيام بمسؤوليته في المرحلتين الحالية والمقبلة”.