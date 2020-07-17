لبنان | رغم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة.. ستُصاب بالصدمة لمعرفتك ترتيب لبنان في احتياطي الذهب!

وأشارت البيانات المتاحة عبر موقع المجلس، إلى استمرار نمو حيازة البنك المركزي الروسي للذهب خلال العقد الماضي، حيث قفز احتياطه من نحو 700 طن في عام 2010 إلى ما يزيد على 2000 طن هذا العام.

وشكلت حيازة الذهب لدى البنك المركزي الأمريكي ما نسبته 78% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية، وهي نسبة لم يتفوق عليها سوى فنزويلا التي سجلت 82% (161 طنًا)، لكن البلد اللاتيني يعاني بالأساس أزمة في الحصول على العملة الصعبة بعد انيهار قطاعه النفطي وتدهور الاقتصاد.

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على صعيد الدول العربية، جاءت السعودية ولبنان في قائمة أكثر 20 دولة حيازة للذهب ضمن احتياطاتها الأجنبية، حيث تمتلك الأولى 323.1 طن من المعدن النفيس، وتمتلك الثانية 286.8 طن.

ومن اللافت، مجيئ ليبيا في المرتبة 33 عالميا بامتلاكها 116.6 طن. وجاءت مصر في المرتبة 40 بامتلاكها 79.5 طن من الذهب. فيما جاءت سوريا في المرتبة 60 بامتلاكها 25.8 طن من الذهب.

ترتيب أكثر الدول امتلاكا للذهب بين احتياطاتها الأجنبية:

أمريكا 8133 طنًا ألمانيا 3363 طنًا صندوق النقد 2814 طنًا إيطاليا 2451 طنًا فرنسا 2436 طنًا روسيا 2299 طنًا الصين 1948 طنًا سويسرا 1040 طنًا اليابان 765 طنًا الهند 654 طنًا