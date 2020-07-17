لبنان | رامبلينغ من الخارجية: خصصنا منصة إلكترونية لربط الطلاب مع المؤسسات التعليمية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعد اللقاء، لم يدل السفير رامبلينغ بأي تصريح، ولكنه علق على موضوع المساعدات البريطانية للمدارس بالقول: إن “التعليم هو الأهم، وقد قدمنا مساعدات كثيرة في هذا الاطار، كما خصصنا منصة إلكترونية لربط الطلاب مع المؤسسات التعليمية، وسنسعى لتأمين المزيد من المساعدة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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