لبنان | الأمن العام: فتح الحدود مع سوريا عبر المصنع والعبودية في 21 و23 تموز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 17 يوليو 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن المديرية العامة للأمن العام الإعلان الآتي: “استنادا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2020 المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج، سيصار الى فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخي 21/7/2020 و23/7/2020 من الساعة 9.00 لغاية الساعة 16.00 أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني، زوج لبنانية أو زوجة لبناني) فقط المتواجدين في سوريا والراغبين بالعودة الى لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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