لبنان | توقيف عصابة وضبط كمية كبيرة من المسروقات في طرابلس

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وصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة عدة ليلا، ضمن مناطق مختلفة من مدينة طرابلس وضواحيها استهدفت مكاتب وشركات، إضافة إلى سرقة دراجات آلية ومحتويات من داخل السيارات.

على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى تحديد هوية المشتبه فيهما بتنفيذ عمليات السرقة، وهما اللبنانيان: ن.ع (مواليد عام 1990) مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف غيابية في جرم سرقة وا.ع (مواليد عام 1994). وقد تبين أنهما من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة.

بتاريخ 15-7-2020، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة المعرض، نتج عنه توقيفهما خلال قيامهما بالتجول لتنفيذ عمليات السرقة.

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بتفتيشهما ضبط في حوزتهما كيس في داخله عدد من القفازات النايلون، سكين ومجموعة مفاتيح سيارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بسرقة عدد كبير من الدراجات الآلية، بالإضافة إلى سرقة أثاث مكاتب ومحتويات ثمينة من داخل سيارات، وذلك ضمن مناطق الميناء والمعرض.

كما اعترفا، أنهما وضعا قسما من المسروقات داخل غرفة في محلة القبة، ليصار لاحقا إلى بيعها.

بناء عليه، قامت قوة من الشعبة بمداهمة الغرفة المذكورة، وضبطت المسروقات فيها. أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء المختص”.