لبنان | طقس صيفي اعتيادي ورطب على السواحل في عطلة نهاية الأسبوع

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تفاصيل طقس اليوم:

الحرارة ساحلاً بين 23 و31 درجة، بقاعا بين 18 و 35 درجة وعلى الـ1000م بين 19 و 28 درجة، والأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل.

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طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و30 درجة فيما تنخفض على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على الجبال.

الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و 30 درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.