لبنان | طقس صيفي اعتيادي ورطب على السواحل في عطلة نهاية الأسبوع

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تفاصيل طقس اليوم:
الحرارة ساحلاً بين 23 و31 درجة، بقاعا بين 18 و 35 درجة وعلى الـ1000م بين 19 و 28 درجة، والأجواء غائمة جزئيا عموما بينما يتشكل ضباب على الجبال القريبة من السواحل فيما تكون قليلة السحب في الداخل.
طقس اليومين المقبلين:
السبت: طقس صيفي رطب والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و30 درجة فيما تنخفض على الجبال وفي الداخل ويتشكل الضباب على الجبال.
الأحد: طقس صيفي اعتيادي والحرارة ساحلا مستقرة وتتراوح بين 23 و 30 درجة فيما ترتفع جبلا وبقاعا بشكل ملحوظ فيما الأجواء قليلة السحب ويتشكل الضباب الخفيف على الجبال.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.