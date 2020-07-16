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“عزيزي سليمان بك ، وانا بحبك كتير كمان واحسن شي فيك صدقك وكلامك المباشر لكن رسالتك إلي ما كانت بمحلها ، صحيح انا رجل تسويات وترشيحي إلك كان نوع من تسوية ، لكن بحب تتطمن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرتين . وانا رجل مؤمن الحمدلله”.
كلام الحريري جاء رداً على تصريحات للوزير السابق سليمان فرنجية اليوم عندما قال أنه “عندما يريد سعد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة سيجلس مع جبران باسيل ليتفاهم معه من جديد و”نحنا منطلع برّا”، معتبرا انّ هناك ضياع عند فريق 8 آذار فيما يخصّ الموضوع الاقتصادي”
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحريري لفرنجية: رسالتك لي ليست بمكانها.. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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