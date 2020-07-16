لبنان | وفد قواتي هنأ الشيخ محمد إمام بتعيينه قائمقام مفتي طرابلس والشمال

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ضم الوفد مستشار رئيس الحزب إيلي خوري، منسق طرابلس جاد دميان، عضوي المجلس المركزي فادي محفوض وميشال خوري، مساعد منسق الضنية بول بيسري، وأعضاء من المنسقيتين، نقولا سليمان، محمد خداج، حنا بو ضلع وميلاد منصور.
ونقل الوفد إلى سماحته تهاني رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وتمنياته له بالتوفيق في مهامه خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. كما تمّ الإتفاق بين الطرفين على متابعة التواصل والتنسيق.
بدوره، شكر سماحته الوفد على الزيارة، وأثنى على عمل وأداء حزب القوات اللبنانية، وحمّل الوفد سلامه وتحيّاته للدكتور جعجع.
يذكر ان أمين الفتوى الشيخ محمد امام استلم منصب مفتي طرابلس والشمال لحين انتخاب مفتٍ جديد خلفا للمفتي مالك الشعار وذلك في ال30 من شهر مايو الماضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.