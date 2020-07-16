- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وعند الساعة 10.50، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 12.40 من فوق بلدة الناقورة.
وعند الساعة 14.55، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى بلدة الخيام، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 15.20 من فوق بلدة كفركلا.
وخرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16 / 7 / 2020 الساعة 10.35 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 11.35 من فوق بلدة كفركلا.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | قيادة الجيش: خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.