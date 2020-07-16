لبنان | زورق حربي عدو يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 15 / 7 / 2020 ما بين الساعة 18.47 والساعة 20.30 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين لمسافة أقصاها حوالى 259 مترا. تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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