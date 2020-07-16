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وأكد الوزير نجار أنه لولا المضاربة بالسوق السوداء لكان وضعنا سليما، وهذا المبلغ الذي يدخل إلى لبنان شهريا يساهم في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وشدد نجار في تصريح تلفزيوني على أن نسبة الأشخاص الذين يأتون من دول لا وجود فيها لفحص كشف الكورونا هي فقط نصف بالمئة من مجموع الوافدين”، مشيرا إلى أنه ولا أحد يمكن أن يمنع الراغبين بالمجيئ إلى لبنان من البقاء في الخارج، ولن يغلق المطار، ولم نفتح المطار لنعيد إغلاقه، سيبقى مفتوحا”.
من جهته أشار رئيس مطار بيروت فادي الحسن في تصريح تلفزيوني إلى أن حركة المغادرة في لبنان هي أقل بكثير من الوافدين، فعلى سبيل المثال، المطروح هو دخول حوالي 3000 وافد يوميا إلى لبنان، بينما حركة الالمغادرين هي من ألف إلى 1500 بحد أقصى يوميا، وهذا مؤشر جيد”.
واعتبر الحسن فس تصريحه أن هناك حركة شراء في السوق الحرة حيث عاد النشاط بشكل جيد، على الرغم من أن هناك مشكلة طيران في كل دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد”.
ولفت الحسن إلى أنه لا يجب أن يتم رفع عدد الوافدين بشكل كبير جدا.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ميشال نجار: حوالي 800 مليون دولار تدخل شهريا عبر المطار.. ولن نعيد إغلاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.