لبنان | مستوردي المعدات الطبية: نحضر آلية قريبة من السلة الغذائية لتقديمها لوزارة الاقتصاد

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ولفتت عاصي، خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه “نحن نصب كل غضبنا على مصرف لبنان، ولكننا في بلد فيه دولة وفيه ميزانية. اين هي هذه الميزانية”، منوهةً بأن “المستشفيات قالت انها لم تعد قادرة الا على فتح غرف الطوارئ منذ 10 ايام”.
كمتا أفادت بأنه “اليوم الأموال التي دفعت للمستشفيات هي 69 مليار من اصل 2200 مليار”، متسائلةً “لماذا لا تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه القطاع ولماذا هناك قلة الجدية بالتعاطي”
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