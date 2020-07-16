لبنان | التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا

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أصدر مستشفى التقرير رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء فيه:
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 1109 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 40.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ2 ساعة المنصرمة: 13
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 249 حالة شفاء.
– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 2
شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة :2
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: تم نقل مصاب من العانية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالته لينخفض عدد الحالات الحرجة إلى 7.
– حالات وفاة: 0.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.