لبنان | لبنان يطلب من أميركا إعفاءه من عقوبات قيصر في ثلاث مجالات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك رسالة من من وزارة الخارجية اللبنانية الى الخارجية الاميركية عبر السفير غابي عيسى تطلب إعفاء لبنان من تداعيات العقوبات التي يفرضها قانون قيصر على النظام السوري، و ذلك في ثلاثة مجالات هي الكهرباء والترانزيت والمنتجات الزراعية. كما تم تسليم السفارة الاميركية نسخة من الرسالة، وينتظر الجانب اللبناني الجواب الاميركي على رسالته. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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