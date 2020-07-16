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واعتبر البطريرك الراعي في حديث لموقع “فاتيكان نيوز” انّ “لا خلاص للبنان الا من خلال نظام الحياد الفاعل والايجابي والملتزم وهذا يخرجنا من هيمنة اي فئة لبنانية ويخرجنا ايضا من النزاعات والصراعات السياسية او العسكرية الاقليمية والدولية”.
واشار الراعي الى انّ “الحياد الايجابي هو ان يكون لبنان متلزما في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضايا السلام والاستقرار في المنطقة من دون الدخول في أي حلف سياسي او عسكري”، لافتا الى انّ “لبنان اليوم متروك من الدول العربية لا سيّما دول الخليج اضافة الى الدول الاوروبية والولايات المتحدة وهم يقولون انهم لا يستطيعون مساعدة لبنان بسبب هيمنة حزب الله”.
وقال الراعي: “لسنا ضد حزب الله بل نقول اننا نريد العيش مع بعضنا بالمساواة ولبناء سليم للمجتمع اللبناني ولا حلّ بذلك الا بالخروج من الاحداث السياسية والعسكرية في المنطقة”.
واضاف: “مستمرون في شرح مبدأ الحياد مع القيادات اللبنانية والشعب اللبناني في المرحلة الاولى وبعدها مع سفراء الدول الاجنبية والعربية ثمّ مع الكرسي الرسولي حتى يصل الموضوع الى الامم المتحدة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الراعي لـ” فاتيكان نيوز”: يوجد نوع من هيمنة من “حزب الله” على الحكومة والسياسة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.