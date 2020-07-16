كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 10:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذ العشرات من المواطنين الغاضبين في بلدة القرية، في شرق مدينة صيدا، اعتصاماً قرب محطة ضخ المياه في البلدة. وذلك احتجاجاً على الازمة الحادة التي يعاني منها الأهالي ، جراء الانقطاع المستمر للمياه. وناشد المعتصمون المعنيين العمل على معالجة الازمة سريعا. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اعتصام في القرية شرق صيدا احتجاجاً على إنقطاع المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.