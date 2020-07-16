لبنان | فرنجية: عندما يريد الحريري العودة فسيتفاهم مع باسيل من جديد.. وحزب الله هو السبب..

ورأى فرنجية أنه عندما يريد سعد الحريري العودة الى رئاسة الحكومة سيجلس مع جبران باسيل ليتفاهم معه من جديد و”نحنا منطلع برّا”، معتبرا انّ هناك ضياع عند فريق 8 آذار فيما يخصّ الموضوع الاقتصادي.

وعندما سألته صادق عن من سحب “اللقمة من فمه” حين رشّحه سعد الحريري لرئاسة الجمهورية في المعركة الرئاسية الاخيرة، اكّد فرنجية ومن دون تردّد انّ “حزب الله” من قام بسحب “اللقمة” بالرغم من امتلاكه 70 صوتا لصالحه حينها.

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وتابع فرنجية: “نحن امام تسوية على صعيد المنطقة بين اكثريتين هما “السنة والشيعة” ونحن المسيحيون اذا اخذنا طرفا فسيكون الحل على حسابنا لذلك يجب ان نكون مشروع وفاق في لبنان”.

وأضاف: “الأهم بالنسبة لنا، أن نخفف عبء الأزمة عن المواطنين مهما كانت الجهة التي ستقدم العروض أكان من الشرق أو من الغرب. والأولوية، حالياً، تكمن في تعديل وإقرار قوانين تجذب الاستثمارات إلى لبنان بدل نهب المال العام كما علينا أن نتلافى أي اقتتال داخلي”.

وأردف: “أنطلق في نظرتي من صالح لبنان الذي يستوجب الانفتاح بدل ممارسة الانغلاق. ونحن لم نشارك بالتوقيع على أي خطة اقتصادية في كل الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها سوليدير التي شارك فيها الجميع. وأجدد القول فتشوا عن اسمنا في كل المشاريع التي نالت من المال العام في لبنان ولن تجدوه”.