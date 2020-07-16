لبنان | دياب ترأس اجتماعاً حول ملف النفايات وأكد ضرورة الإستمرار في جمعها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم اجتماعا حول موضوع ملف النفايات. حضر الاجتماع وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، وزير المالية غازي وزني، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين ممثلا الحاكم، وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير ضم أمين السر وليد روفايل وعضو الجمعية روجيه داغر، والممثلون عن شركات لافاجيت، سوريكو ورامكو، مستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وأسعد عيد ومدير مكتب الرئيس القاضي خالد عكاري.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاستمرار في جمع النفايات، كما بحث المجتمعون في موضوع مستحقات أصحاب شركات النفايات وديونها للمصارف. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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