لبنان | بلدية كفرتبنيت: إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت بلدية كفرتبنيت أنّ نتائج فحوصات الـ PCR التي أجريت يوم الثلاثاء لخمسة واربعين شخصا مخالطا قد أتت جميعها سلبية بإستثناء حالة واحدة إيجابية تعود للسيدة( ح . ع . خ ) ۔ وطلبت البلدية من الذين أجروا الفحص واتت نتائجهم سلبية الالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوم وستتم متابعة حالاتهم من قبل البلدية وستقوم البلدية بتامين إجراء فحص تاكيدي ثاني لهم بالتنسيق مع وزارة الصحة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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