- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنه في إطار متابعة مقررات مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، ضبطت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في بيروت والسبتية، اللبنانيين (إ.ج.إ)، (م.خ.م) و(ر.ع.ش) يقومون بأعمال الصرافة في السوق السوداء دون ترخيص وبحوزتهم المبالغ المالية المتداول بها.
كما ضبطت دورية من المديرية في عرسال اللبناني (خ.ح.ح)، يملك محطة للمحروقات، يقوم ببيع مادتي المازوت والبنزين بسعر أعلى من السعر الرسمي.
وبمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهم جميعا واحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية وختم المحطة بالشمع الأحمر.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الأمن العام يوقف 3 لبنانيين يقومون باعمال الصرافة دون ترخيص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.