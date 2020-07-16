لبنان | مخابرات الجيش داهمت بلدتي حوش السيد والقصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نفذت دورية من مخابرات الجيش مداهمة لبلدة حوش السيد الحدودية حيث أوقفت شخصين لدخولهم خلسة وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق .كما نفذت دورية من مخابرات الجيش حملة دهم وتفتيش في بلدة القصر الحدودية تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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