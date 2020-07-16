لبنان | بيفاني التقى البطريرك الراعي في الديمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المدير العام لوزارة المالية المستقيل الآن بيفاني. وقال بعد اللقاء: “استعرضنا اوضاع البلد ومدى اهتمام الدولة بالمحتاج وبمشاكل الناس، ومن الطبيعي حصول التواصل بين الذين يهتمون بالمحتاجين في هذه الظروف، ونأمل ان تسمح الايام المقبلة بحصول اعادة توزيع في هذا البلد ويساهم كل فرد على طريقته لاعادة انطلاق البلد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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