لبنان | محافظ البقاع ترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في مكتبه في سرايا زحلة، اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، وتم البحث في مواضيع عدة ابرزها: – ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية حيث شدد ابو جوده على ضرورة ايلاء هذا الملف الأهمية القصوى واعطى توجيهاته للتشدد في المراقبة والمتابعة حفاظا على الامن الغذائي والأمن الاجتماعي للمواطنين اللبنانيين. – بروز ظاهرة سرقة منازل المغتربين اللبنانيين في قضاء البقاع الغربي بالإضافة إلى ازدياد عمليات سرقة السيارات. -مشكلة تهريب البضائع والمنتجات عبر الحدود البرية وبخاصة تهريب المحروقات. Advertisements – جريمة بلدة الفاعور وجريمة بلدة حوش الحريمة. -السرقة التي طالت مبنى بلدية حوش الحريمة. وفي الختام، أبقى المجلس اجتماعاته مفتوحة بغية “التنسيق والتعاون لمواجهة اي مستجد”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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