لبنان | غجر: أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، اجتماعا لمجلس إدارة كهرباء لبنان، ضم: وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال الحايك، وأعضاء المجلس: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور، وشادي كريدي، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب والياس عساف.

وتطرق المجتمعون إلى “التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء وسبل التوصل إلى الحلول”.

ثم عقد دياب اجتماعا مع شركات النفط، ضم: وزير الطاقة، المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ووفد من ممثلي شركات النفط ضم: جورج فياض، مارون شماس، أوسكار يمين، جان كلود خوري، قيصر رزق الله، وبدري ضاهر، بحضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.

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وبعد الاجتماعين، قال غجر: “إن اللقاءين مع دولة الرئيس تمحورا حول ملف الكهرباء وموضوع استيراد الفيول، فأزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل على مراحل. هناك باخرة وصلت في الأسبوع الماضي، وأخرى ستصل في آخر الأسبوع الجاري، على أن تصل بواخر غاز-أويل الأسبوع المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في إنتاج الكهرباء، وبالتالي تحسين التغذية بشكل ملحوظ”.

وأشار إلى أن “كمية استيراد المازوت لا تلبي الحاجة، فقسم منه يذهب إلى المولدات والتجارة والصناعة، والقسم الآخر يذهب إلى التخزين”، وقال: “إن مقارنة حجم الاستيراد منذ بداية هذا العام، بالسنوات الأربع الماضية، تؤكد أننا ضمن الوضع الطبيعي. أما موضوع تهريب المازوت فمحدود جدا وتتم متابعته بتشدد من قبل الجهات الأمنية المختصة”.

أضاف: “وعن عودة الكهرباء إلى بيروت الإدارية، التي كانت تتغذى من 20 إلى 22 ساعة، لا يمكن أن تتحقق، إلا بعودة إنتاج الكهرباء بشكل طبيعي، أي العودة إلى إنتاج 1700 -1800 ميغاوت من خلال عمل المعامل كافة. ومن المتوقع أن تعود هذه التغذية الأسبوع المقبل”.