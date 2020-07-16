لبنان | قطع طرق ضمن نطاق الضاحية الجنوبية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قطع عدد من المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي طريق المطار القديمة بالاتجاهين ، عند محلّة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالإطارات والحاويات قبل ان يعمد الجيش على فتحها بعد أكثر من ساعة ونصف. كذلك تم قطع الطرق التالية: -نزلة السفارة الكويتية -طريق المطار بالقرب من مفرق الكوكودي Advertisements -بئر حسن اتجاه ثانوية الروضة -نزلة السلطان ابراهيم اخر الأوزاعي. وقطع السير في محلّة بئر حسن قرب مستديرة الجندولين لبعض الوقت، قبل أن يُعاد فتحها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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