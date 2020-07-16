لبنان | إصابة شخص في إشكال بدوحة عرمون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 07:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقع اشكال عصر اليوم بين عمال سوريين وعدد من الشبان في شارع الموسوي في دوحة عرمون، تخلله اطلاق نار في الهواء وتراشق بالحجارة بين الطرفين، ما ادى الى اصابة شخص بجروح عمل الصليب الاحمر على اسعافه. وحضرت قوة من الجيش وقوى الأمن الداخلي الى المكان وعملت على انهاء الاشكال. ثم عاد الاشكال وتفاقم في الشارع، ما استدعى المزيد من التعزيزات للجيش الذي قام باقفال الشارع، وبعدها خيّم الهدوء وسط انتشار امني كثيف للجيش والقوى الامنية التي بدأت التحقيقات في الحادث. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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