لبنان | في شحور الجنوبية مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 11 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقلت إمرأة مصابة بفيروس كورونا العدوى إلى 11 شخصاً من عائلتها بعد مشاركتها في عزاء في بلدتها شحور الجنوبية. وباشرت البلدية ووحدة الكوارث في اتحاد بلديات صور اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاولة ضبط دوائر المخالطين واجراء الفحوصات للازمة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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