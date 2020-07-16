لبنان | 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في دورس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك صدر عن بلدية دورس البيان التالي: “بعد التثبت من وجود 7 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا في نطاق بلدة دورس الجغرافي وذلك عبر إجراء فحوصات PCR لهم، وحيث أن الحالات المذكورة لديها مكانان للسكن أحدهما في بلدة دورس والثاني في بلدة الطيبة، فقد تم التنسيق بين رئيس بلدية دورس إيلي الغصين والهيئة الصحية الإسلامية ورئيس بلدية الطيبة ووزارة الصحة العامة ومستشفى بعلبك الحكومي، للتثبت من قيام المصابين بحجر أنفسهم وتتبع المخالطين ومنع التخالط مع أحد حتى انتهاء فترة الحجر”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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