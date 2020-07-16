كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 يوليو 2020 04:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر اقامته في اليرزة الوزير والنائب السابق بطرس حرب. وتم بحسب بيان للسفارة، في خلال اللقاء “التدوال في آخر المستجدات الراهنة على الساحة المحلية والبحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بخاري استقبل حرب وبحثا في المستجدات على الساحة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.